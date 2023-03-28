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Глава Нацбанка Польши Глапиньский призвал не отказываться от злотого в пользу евро

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша не должна допустить отказа от польского злотого в пользу евро. Такую позицию озвучил председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский. Об этом сообщило «Прайм».

В письме участникам конференции, которая посвящена финансовому суверенитету и проходит во вторник в Варшаве, глава Нацбанка написал, что Польша благодаря собственной валюте «много лет может радоваться стабильному экономическому росту».

По его мнению, собственная валюта приносит Польше «много преимуществ», позволяя проводить «суверенную денежно — кредитную политику».

«Польский злотый — одна из составляющих экономического успеха. Мы не должны и не можем отказаться от злотого », — подчеркнул Глапиньский.

Ранее в Польше не раз заявляли, что пока не готовы к переходу страны на евро. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, однако сроки этого процесса не оговорены. В прошлом году против перехода Польши на евро выступил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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