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«Страна.ua»: банкам на Украине запретили использовать деньги лиц из санкционных списков

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Национальный банк Украины (НБУ) запретил местным банкам использовать для активных операций деньги с замороженных счетов лиц, которые находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила украинская газета «Страна.ua». Соответствующее решение вступило в силу 27 марта.

«Согласно документу, банки имеют право хранить подсанкционные средства только в двух местах: либо на корреспондентском счете в НБУ, либо на корсчете в другом банке. А главное — банки не имеют право ими пользоваться для активных операций. Например, выдавать за их счет любые кредиты либо покупать ценные бумаги», — следует из сообщения финансового регулятора страны.

Таким образом, данные средства, по сути, должны лежать на счете «мертвым грузом».

Раньше местные банки могли свободно пользоваться этими деньгами для проведения операций. Источники газеты в НБУ объяснили свое решение о запрете тем, что государство может в любой момент изъять в пользу госбюджета заблокированные подсанкционные средства, поэтому банки «всегда должны иметь возможность отдать эти деньги по первому требованию властей».

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