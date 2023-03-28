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Мишустин заявил о проработке вопроса по выпуску ОФЗ в валютах дружественных стран

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета заявил, что сейчас прорабатывается вопрос о выпуске облигаций федерального займа (ОФЗ) в валютах дружественных стран.

«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях», — отметил Мишустин.

По его словам, сейчас идет работа над развитием инфраструктуры национальных индикаторов и облегчением доступа иностранцев на российский рынок капиталов.

Он добавил, что важной работой также станет возвращение компаний в юрисдикцию России.

14 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщили, что в Министерстве финансов РФ опровергли сообщения СМИ о якобы планируемом выпуске «патриотических» облигаций. В ведомстве отметили, что данный вопрос до этого обсуждался на уровне идеи, а «сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан» и «дополнительных инструментов не требуется».

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