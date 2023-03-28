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В ЦБ заявили, что россиянин может скопить на квартиру за 8 лет, если не будет есть и пить

Глава департамента ЦБ РФ Данилов: копить на квартиру нужно 8 лет, если не пить и не есть

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«Газета.Ru»

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что доступность жилья в России не выросла, несмотря на льготную ипотеку. Заявление было сделано на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», передает ТАСС.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим?», — обратился к собравшимся Данилов.

Глава департамента отметил, что в условиях резкого роста цен на жилье на первичном рынке регуляторы придумывают схемы с пониженной ставкой кредита, но указал на недолгосрочность подобного решения.

«А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания (спроса на ипотеку) исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю», — заявил представитель ЦБ. Речь идет о планируемом госрегулятором применении повышенных резервов по ипотечным кредитам, которые помогут получать их по цене ниже рыночной.

Ранее риелторы сообщили, что москвичи стали чаще экономить на отказе от страховки по ипотеке.

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