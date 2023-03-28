Объем денежных переводов из России в Казахстан за год вырос в семь раз

Объем денежных переводов из России в Казахстан в 2022 году составил 360 млрд тенге (60,2 млрд рублей). По сравнению с годом ранее показатель вырос в семь раз. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение Национального банка республики.

«… Общая сумма средств, прошедших за 2022 год через системы международных денежных переводов в Казахстане, составила 1,8 трлн тенге, увеличившись на 32,7% по сравнению с 2021 годом. 94,7% от всех операций при этом пришлось на трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами», — следует из сообщения регулятора.

По данным Нацбанка, общий объем переводов из других стран через системы международных денежных переводов за год вырос в 2,4 раза. Больше всего на этот показатель повлияли переводы из России, которые увеличились в 6,8 раза, говорится в материале. Также ощутимо возрос объем трансграничных операций из Киргизии (рост в 2,8 раза) и США (плюс 33%).

Ранее директор департамента администрирования комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Кадыр Исмагулов заявил, что республика с 1 апреля 2023 года внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами — членами Евразийского экономического союза.