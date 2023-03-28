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Поставки нефти в Пакистан из России отложены с апреля на май

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AP

Поставки нефти в Пакистан из России отложены с апреля на май 2023 года, сообщает газета Express Tribune со ссылкой на источники.

Ключевой проблемой является промедление Пакистана в создании государственной компании Special Purpose Vehicle (SPV), которая будет ответственна за всю работу с поставкой российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны. Однако кабмин Пакистана пока не начинал работу в этом направлении, с чем и связана задержка.

«Пакистан надеется получить более высокие скидки на российскую нефть, поскольку она производит больше мазута и меньше высококачественного дизельного топлива, которое требуется стране. Это может привести к увеличению затрат на переработку и снижению стимулов к закупке сырой нефти из России», — пояснили собеседники издания другие проблемы.

Ранее в Пакистане заявляли, что Исламабад получит первую партию российской нефти в начале апреля.

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