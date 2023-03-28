Счетная палата назвала объем неиспользованных средств бюджета России

Счетная палата России оценила объем неиспользованных в 2022 году средств бюджета страны в почти 800 млрд рублей. Об этом сказано в аналитической записке ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за прошлый год.

«Объем неисполненных расходов составил 783,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 138,4 млрд руб, или на 21,4%», — говорится в документе.

Как указывает Счетная палата, объем ассигнований сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января текущего года составил 31,915 трлн руб. Этот показатель превысил утвержденный объем на 8,221 трлн руб., или на 34,7%, став самым высоким за последние годы.

Ведомство отмечает, такое превышение сложилось в основном за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 7,527 трлн руб.) и остатков не использованных в 2021 году средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2022 году (в размере 688 млрд руб.).

Ранее Минфин РФ оценил дефицит бюджета страны в январе-феврале 2023 года в 2,581 трлн руб.