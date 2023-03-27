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Депутат Рады Железняк: с февраля 2022 года бюджет Украины получил свыше $40 млрд от Запада

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что государственный бюджет Украины получил финансирование от Запада в размере свыше $40 млрд с февраля прошлого года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На этой неделе финансирование нашего бюджета от международных партнеров <...> пересекло отметку в $40 млрд. $32,1 млрд за 2022 год, и за этот [год] уже пришло более $8 млрд», — сказано в сообщении.

21 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз перевел Украине очередной транш на сумму €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи этой стране.

2 марта Железняк говорил, что международные партнеры за январь и февраль 2023 года перевели Украине 230,8 млрд гривен ($6,3 млрд) в качестве помощи бюджету. По его словам, за февраль поддержка украинского бюджета составила 75,6 млрд гривен ($2 млрд).

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщала во время визита в Киев, что Соединенные Штаты выделили стране $1,2 млрд из общей суммы бюджета на ее поддержку в $10 млрд, которые будут отправлены в ближайшие месяцы.

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