Президент Путин поручил до 15 апреля оценить работу системы единого налогового счета

Президент России Владимир Путин поручил комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы» совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой до 15 апреля оценить работу системы единого налогового счета (ЕНС) относительно бюджетов российской бюджетной системы, передает «Интерфакс».

Кроме того, до указанного числа ФНС при содействии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» должен добиться обратной связи от налогоплательщиков в отношении работы системы ЕНС и найти решение проблем за максимально короткое время.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин подписал закон, позволяющий закрыть уголовное дело по налоговым преступлениям, если недоимка, пени и штрафы уплачены в полном объеме.

18 марта глава государства подписал закон, согласно которому военные смогут в течение пяти дней получить страховые выплаты, назначенные судом при наличии спора со страховщиком, если по суду нет оснований для отказа.