В России могут разрешить клиентам иностранных банков открывать счета в банках РФ без проверки

Российские власти могут разрешить клиентам зарубежных банков открывать счета в банках РФ без идентификации. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий законопроект. Он был внесен в Госдуму 24 марта.

«Документ позволяет клиенту иностранного банка стать клиентом российской кредитной организации удаленно, то есть без обязательной идентификации, если он делегировал эти полномочия иностранному юрлицу, которое проводило его идентификацию», — следует из статьи.

Участники финансового рынка сказали газете, что открытие счетов без личного присутствия и с полаганием на третьи стороны достаточно распространено в мире, где эти процедуры хорошо отработаны. В то же время юристы обратили внимание, что законопроект касается не только граждан иностранных государств, но и россиян, проживающих за границей, а также зарубежных компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет совершать покупки в пределах 15 тыс. руб. через зарубежные интернет-магазины без прохождения идентификации.