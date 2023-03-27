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В Госдуме предложили возмещать 1,4 млн рублей прогоревшим на бирже

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В случае банкротства профессионального участника фондового рынка, владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, которые держали у него средства, должны будут возместить ущерб в размере 1,4 млн руб. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий законопроект планируют доработать до конца апреля ко второму чтению.    

«Поэтому мы приняли решение защитить средства индивидуальных инвесторов, которые работают через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Если профучастник, через которого работает инвестор, обанкротится, то деньги, хранившиеся на счетах банкрота, будут возвращены инвестору в сумме 1,4 миллиона рублей», — пояснил Аксаков.

Он добавил, что страховая сумма будет аккумулироваться на специальных счетах, созданных профессиональными участниками рынка.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков через портал «Госуслуги» о взятом на их имя кредите или микрозайме.

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