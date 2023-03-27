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Экономист Чирков заявил о пользе антироссийских санкций для экономики

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Антироссийские санкции подрывают экономику стран Запада, одновременно улучшая экономическое влияние России. Об этом газете «Известия» заявил экономист Максим Чирков

«Санкции Запада, которые задумывались как угроза для России, в итоге стали мощным толчком для устойчивого роста экономики страны. Дело в том, что рестрикции подрывают конкурентоспособность западных экономических систем, тем самым повышая влияние РФ», — отметил Чирков.

По его словам, экспорт из России динамично растет, так как западные страны сами создают себе искусственные ограничения, а конкурентоспособность российской продукции только растет. При этом стоимость производства в России стала значительно дешевле, чем в Европе.

Он добавил, что в 2023 году экономика России, хоть это и парадокс, но станет более открытой, чем до начала спецоперации на Украине. При этом усиление санкций со стороны Запада уже маловероятно.

15 марта обозреватель издания Independent Дэвид Макхью писал, что в настоящее время экономика России чувствует себя гораздо лучше вопреки различным прогнозам и ожиданиям международных экономистов и аналитиков. Несмотря на обширные санкции, которые ввели западные страны, жизнь рядовых граждан почти не изменилась.

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