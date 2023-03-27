Экономист Чирков заявил о пользе антироссийских санкций для экономики

Антироссийские санкции подрывают экономику стран Запада, одновременно улучшая экономическое влияние России. Об этом газете «Известия» заявил экономист Максим Чирков

«Санкции Запада, которые задумывались как угроза для России, в итоге стали мощным толчком для устойчивого роста экономики страны. Дело в том, что рестрикции подрывают конкурентоспособность западных экономических систем, тем самым повышая влияние РФ», — отметил Чирков.

По его словам, экспорт из России динамично растет, так как западные страны сами создают себе искусственные ограничения, а конкурентоспособность российской продукции только растет. При этом стоимость производства в России стала значительно дешевле, чем в Европе.

Он добавил, что в 2023 году экономика России, хоть это и парадокс, но станет более открытой, чем до начала спецоперации на Украине. При этом усиление санкций со стороны Запада уже маловероятно.

15 марта обозреватель издания Independent Дэвид Макхью писал, что в настоящее время экономика России чувствует себя гораздо лучше вопреки различным прогнозам и ожиданиям международных экономистов и аналитиков. Несмотря на обширные санкции, которые ввели западные страны, жизнь рядовых граждан почти не изменилась.