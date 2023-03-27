Ассоциация «Росспецмаш» призвала правительство отменить пошлину на экспорт зерна на 5 лет

Руководство ассоциации «Росспецмаш» призвало правительство России отменить экспортную пошлину на вывоз зерна из страны минимум на 5 лет. Еще одним предложением стало увеличение субсидирования тарифов на перевозку сельхозпродукции из Сибири, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо организации премьеру Михаилу Мишустину.

Предполагается, что данные инициативы должны помочь обновлению парка сельскохозяйственной техники в России. В документе речь идет также о государственной поддержке производства аграрной продукции на территории страны. В правительстве уже подтвердили получение письма от ассоциации, уточняется в статье.

«Речь идет об отмене с 1 апреля экспортной пошлины на зерно минимум на пять лет, а также об увеличении субсидирования тарифов на перевозку сельхозпродукции из Сибири и по «программе 1432» (скидка 10–15% на покупку техники)», — говорится в материале.

Одной из главных причин обращения «Росспецмаша» к правительству стало снижение объемов выпуска сельхозтехники, включая тракторы и комбайны. Так, по итогам 2022 года в стране было произведено на 1% и 23% меньше данных видов техники, чем годом ранее. А за первые два месяца текущего года производство начало падать уже в денежном выражении — на 11%, заключается в заметке.

3 марта торговый представитель России в Казахстане Андрей Бабко заявил, что власти двух стран наращивают сотрудничество в области промышленной кооперации. Речь шла в том числе об усилении кооперации государств в различных отраслях промышленности, включая производство легковых автомобилей, электровозов и тракторов.