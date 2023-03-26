МВФ предупредил о рисках для мировой финансовой стабильности

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что риски для сохранения мировой финансовой стабильности возросли, передает агентство Reuters.

По ее словам, 2023 год будет сложным, так как глобальный рост экономики замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, боевых действий на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики.

Георгиева отметила, что даже при более оптимистичных прогнозах на 2024 год глобальный рост останется значительно ниже своего исторического среднего показателя в 3,8%, а общий прогноз остается слабым.

Ранее заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли заявил, что спад в экономике России после начала боевых действий на Украине оказался не таким серьезным как ожидалось.