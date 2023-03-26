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«Татнефть» стала владельцем завода по изготовлению шин Nokian Tyres в Ленобласти

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российская нефтяная компания «Татнефть» стала владельцем 100% долей завода по изготовлению шин финской компании Nokian Tyres, расположенном в городе Всеволожск Ленинградской области. Об этом написало агентство «Интерфекс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как пишет издание, изменения произошли 24 марта. Тогда же российская компания стала владельцем ООО «Хакка инвест», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Nokian Tyres решила полностью покинуть российский рынок в июне 2022 года. На прошлой неделе правительственная комиссия одобрила покупку российских активов Nokian Tyres «Татнефтью»

Тогда же пресс-служба финской компании сообщила о получении от «Татнефти» €285 млн за свой шинный бизнес в России.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» на основе данных «Обзора по товарной категории шины», подготовленного ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») написала, что в России объем продаж шин в 2022 году сократился на 14,9%, составив 35,1 млн штук.

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