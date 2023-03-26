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NASDAQ собралась запустить услугу по хранению криптовалют летом 2023 года

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Julia Nikhinson/AP

Биржевая группа NASDAQ начала подготовку к запуску новой услуги по хранению криптовалют. Предполагаемая дата запуска объявлена на второй квартал 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«NASDAQ начала подготовку к запуску кастодиальных услуг для владельцев криптовалют к концу второго квартала 2023 года. Биржевая группа работает над созданием необходимой технической инфраструктуры и получением разрешений от регулирующих органов», — отметил глава NASDAQ Digital Assets Айра Ауэрбах.

В публикации добавили, что NASDAQ подала заявку в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYSDFS) для подготовки соответствующих документов, которые понадобятся отвечающей за криптобизнес компании. При этом данный проект является первым серьезным выходом биржевой группы на криптовалютный рынок.

Кастодиальные сервисы — банковские услуги по хранению ценного имущества, такого как акции, облигации, деньги, драгметаллы и криптовалюты.

15 марта электронная биржа NASDAQ уведомила компании HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Согласно опубликованным биржей заявлениям, делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта.

Позже Qiwi и HeadHunter заявили, что будут обжаловать решение NASDAQ о делистинге ценных бумаг.

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