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Путин: решение США избирательно ограничивать использование доллара является ошибочным

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Президент России Владимир Путин заявил, что решение Соединенных Штатов ограничивать использование доллара в странах, которые им не нравятся, является ошибочным. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия-24».

«Мы бы пользовались долларом, они ж нам не дают. Как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют, тем более, что она используется и в МВФ», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что США «сами себе наносят ущерб, можно сказать, что в ногу стреляют».

Кроме того, по словам президента РФ, Вашингтон заморозил российские золотовалютные резервы, чем заставил весь мир усомниться в своей надежности.

Ранее газета The New York Times писала, что Запад не решается конфисковать российские активы, так как это может «подорвать веру в доллар», из-за чего другие государства будут хранить меньше денег в Соединенных Штатах и менее охотно делать инвестиции.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор охотится и не может найти, чтобы заморозить, большую часть активов, принадлежащих подсанкионным лицам из России. В публикации отмечалось, общая сумма замороженных активов составила около €21 млрд и за последние месяцы увеличилась лишь незначительно.

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