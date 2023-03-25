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Канцлер Германии призвал не думать о необходимости поддержки Deutsche Bank

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Lisi Niesner/Reuters

Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank — прибыльный банк, нет повода думать о необходимости оказания ему помощи. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя проблемы с некоторых европейских и американских банков, написало агентство ТАСС.

«Это очень прибыльный банк, нет повода думать об этом. Банковская система в Европе стабильна», — сказал Шольц.

Накануне ценные бумаги Deutsche Bank падали в цене на 11,5%. К закрытию торгов акции кредитной организации показывали снижение в 8,53%.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

На прошлой неделе пресс-служба швейцарского Credit Suisse сообщила, что крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse за 3 млрд франков ($3,24 млрд). В первой половине марта ценные бумаги Credit Suisse рухнули более чем на 11% на фоне банкротства SVB.

Ранее 25 марта телеканала CNBC сообщил, что клиенты американских кредитных организаций сняли со счетов за неделю до 15 марта $98,4 млрд после банкротства инвестиционного SVB и коммерческого Signature Bank.

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