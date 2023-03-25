Bloomberg: ФРГ хочет контроля ЕС над конечными пользователями продукции двойного назначения

Германия хочет, чтобы страны Евросоюза (ЕС) ввели контроль конечного пользователя технологической и электронной продукции, которую Россия может использовать в военных целях на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

Как передает агентство, Хабек 24 марта заявил журналистам, что Германия изучила данные об экспорте стран бывшего СССР и других граничащих с Россией государств. С начала введения санкций ЕС в отношении РФ движение грузовых автомобилей резко увеличилось в четыре раза, сказал министр.

«Мы сразу же определили меры, одной из которых было бы введение контроля за конечным использованием таких товаров двойного назначения», — отметил он и подчеркнул, что обычно подобная мера вводится только для товаров военного назначения.

По его словам, компании, которые продают эти товары, должны знать, кто является их конечным потребителем. Для введения такой меры он предложил ввести новый пакет санкций в отношении РФ.

Министр экономики ФРГ также указал на необходимость рассмотреть юридические аспекты такого шага по всему ЕС, учитывая различные правила в разных странах союза.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть продукции ушедших из страны компаний попадает в Россию по серому или параллельному импорту.