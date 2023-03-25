Кредиторы Украины перенесли срок возврата долга на 2027 год

Группа кредиторов Украины 23 марта договорилось о продлении срока возврата долга со стороны Киева на 2027 год, написало агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, кредиторы провели встречу в присутствии представителей Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. На мероприятии объявили о продлении запрета на возврат денег, который установили 1 августа 2022 года, на период действия программы МВФ — на 2027 год.

В указанную группу кредиторов входят Канада, Франция, Германия, Япония, Британия, США.

На этой неделе МВФ подтвердил информацию о достижении договоренностей с украинской стороной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд сроком на четыре года, до 2027 года.

Кредит от МВФ — первый всю историю фонда займ, выделенный стране, где идут боевые действия.

На прошлой неделе Украина добилась рассмотрения в британском суде аргумента о давлении со стороны России в споре о долге на $3 млрд.

В начале марта пресс-служба украинского министерства финансов сообщила, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в январе на 185,35 млрд гривен ($5,06 млрд), превысив 4 258,20 млрд гривен ($116,44 млрд).