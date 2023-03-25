СМИ узнали о планах ЕС инвестировать замороженные активы России

Еврокомиссия (ЕК) ожидает получить доход в 2,6% от вложения принадлежащих Банку России активов, которые были заморожены в странах Евросоюза после введения санкций в отношении РФ. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на документ ЕК.

Страны ЕС в феврале создали рабочую группу, которая изучает юридические варианты использования замороженных российских активов, в том числе для направления полученной прибыли на восстановление Украины, отмечает Politico.

Как рассказал газете шведский дипломат Андерс Анлид, которому поручено возглавить группу, среди государств – членов ЕС существует консенсус в том, что важно «очень тщательно» изучить то, что можно сделать в соответствии с инструкциями и международному праву.

В документе комиссии, который, по информации издания, будет обсуждаться на совещании национальных экспертов 28 марта, разъясняются правовые основания для инвестирования российских активов и связанные с этим риски, так, в нем даются оценки возможной доходности инвестиций.

В Еврокомиссии считают, что около двух третей от $300 млрд активов ЦБ РФ, замороженных в странах G7, ЕС и Австралии, находятся внутри союза. В статье газеты также подчеркивается, что инвестиции могут принести более высокую доходность, но существует и риск убытков, которые могут достичь около €4 млрд в год, что будет иметь политические последствия в случае возмещения убытков РФ.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что «не так просто» конфисковать замороженные российские активы.