Правительство расширило границы ТОР «Забайкалье» для работы двух промышленных предприятий

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Это позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий, сообщается на сайте правительства РФ.

На месторождении Погромное в Шилкинском районе Забайкальского края, как предполагается, появится предприятие по добыче золота из руд, которые уже использовались на производствах.

Как отметили в правительстве, реализация этого проекта позволит привлечь 967,6 млн рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест.

В Чите в модернизацию завода по производству необходимых для строительства зданий железобетонных изделий инвестор готов вложить около 80 млн рублей, указано в сообщении.

В правительство подчеркнули, что всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, объем инвестиций по соглашениям на которых составил уже более 4,8 трлн рублей, также там создано 57,5 тыс. рабочих мест.

На ТОР «Забайкалье» действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, территория была образована в 2019 году.

Ранее сообщалось, что новый резидент свободного порта Владивосток займется добычей золота.