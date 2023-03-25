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Медведев рассказал, как продукция ушедших компаний попадает в Россию

Медведев: часть продукции ушедших компаний попадает в РФ по серому и параллельному импорту

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть продукции ушедших из страны компаний попадает в Россию по серому или параллельному импорту. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, передает РИА Новости.

«Во-первых, все равно значительная часть этих вещей по серому импорту или по системе параллельного импорта к нам попадает», — сказал Медведев.

При этом он отметил, что эти товары попадают в Россию с разными издержками и иногда становятся дороже.

Продукция западных компаний до конца не ушла с российского рынка, добавил зампред Совбеза.

Он также выступил за распространение пиратских копий зарубежной интеллектуальной продукции в российском сегменте интернета.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что благодаря принятым мерам на внутреннем рынке страны получилось сохранить примерно 1,7 тыс. видов товаров, а «зеленый коридор» для импорта не допустил дефицита.

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