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Совкомбанк начал проводить электронные сделки по ипотеке между физлицами

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Совкомбанке появилась возможность оформить ипотечную сделку без личного присутствия не только при приобретении недвижимости у застройщика, но и при покупке жилья на вторичном и первичном рынках с продавцами-физическими лицами, сообщает пресс-служба банка.

Сделка между физическими лицами проходит в удаленном формате. Это важное преимущество в сравнении с другими банковскими сервисами электронных ипотечных сделок с продавцами-физлицами, когда требуется личное присутствие участников.

В банке отметили, что для проведения онлайн-сделки заемщику необходимо оформить услугу «Электронной регистрации».

Благодаря электронной сделке все участники сделки (банк, заемщик, продавец) могут подписать документы и отправить их на регистрацию в Росреестр в течение одного дня.

Для проведения удаленной сделки по ипотеке на вторичном рынке требуется посетить любой офис банка лишь раз – чтобы банк идентифицировал клиентов, при необходимости открыл счет и выпустил усиленную квалифицированную подпись (УКЭП).

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