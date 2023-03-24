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Вице-премьер Новак сообщил, что Россия поставила около 67 млн т нефти в Китай в 2022 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 млн т нефти, почти треть от всего экспорта. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, написало РИА Новости.

«Если брать только Китайскую Народную Республику, то у нас было поставлено 67 млн тонн нефти. Это почти треть всей нефти, которая у нас экспортируется», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, 30 млн из этих поставок отправили через трубопровод Сковородино — Мохэ, еще 10 млн — через Казахстан. Остальная часть приходится на морские перевозки через порты в Новороссийске, Козьмино, Приморске.

Новак добавил, что объемы поставок российского сырья увеличат в 2023 году.

Накануне вице-премьер Новак связал падение мировых цен на нефть с кризисом в банковской сфере США. По его прогнозам, вскоре цены вернутся на прежний уровень.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что в декабре 2022 года шесть малоизвестных компаний из Гонконга и Дубая вышли на первое место по перевозкам нефти из России.

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