Председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил о работе программы стимулирования найма работников на 7 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

«Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников», — заявил Мишустин, выступая на отчете правительства в Государственной думе.

По его словам, в 2022 году уже поступило более 150 тыс заявок от компаний и на данный момент были наняты 26 тыс человек по этой программе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что достижение финансового суверенитета России является одной из самых важных задач на 2023 год.

Для этого нужно расширить набор инструментов для привлечения «длинных» денег в экономику, повысить привлекательность инвестиций и обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний.