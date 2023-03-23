Мишустин: к вопросу выхода России из ВТО следует подходить аккуратно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к вопросу выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) следует подходить аккуратно. Об этом он сообщил во время выступления с ежегодным отчетом в Госдуме, передает ТАСС.

«Выход из ВТО — хорошо это или плохо? Мы уже на протяжении десяти лет фактически-то принимаем какие хотим решения. Мы на сегодняшний день, если хотите, по факту давно не исполняем этих обязательств», — сказал Мишустин.

Он добавил, что Россия вводит контрсанкции, а также запрещает импорт. Однако к вопросу выхода из ВТО следует подходить с оценкой выгоды от принятия этого решения для РФ.

«Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация. Надо смотреть и думать об этом», — сказал премьер-министр России.

Ранее МИД России назвал возможный выход страны из ВТО «подарком для недругов». Как сообщили в ведомстве, МИД выступает против выхода страны из Всемирной торговой организации (ВТО), хотя этот вопрос обсуждается в связи с инициативами депутатов.