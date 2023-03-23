Глава Молдовагаза потребовал, чтобы граждане оплатили зимние долги за газ

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что совокупный долг населения и предприятий по выплатам за газ составил почти $23 млн и призвал оплатить потраченный газ. Заявление было опубликовано чиновником в Telegram-канале.

В минувшем отопительном сезоне цены на газ выросли в 7 раз по сравнению с ценами 2021-2022 года. Почти 3/4 задолженности по выплатам за отопление приходится на домохозяйства. На фоне резко возросших выплат за отопление в Молдавии прошли митинги с требованием аннулировать долги домохозяйств перед ЖКХ.

«Данная ситуация ставит под угрозу выполнение АО «Молдовагаз» своих контрактных обязательств перед поставщиками, поэтому вынужден обратиться с просьбой к потребителям погасить задолженность за потребленный природный газ», — заявил Чебан.

На всей территории Молдавии, кроме Приднестровья, используется газ госпредприятия Energocom. В октябре 2021 года в Кишиневе договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее в Минэнерго Молдавии заявили об отсутствии планов по разрыву контрактов с «Газпромом».

20 марта министр энергетики Молдавии Парликов не исключил прекращение поставок газа из РФ.