Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Молдовагаза потребовал, чтобы граждане оплатили зимние долги за газ

close
100%
Телеграм-канал «Sputnik Молдова»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что совокупный долг населения и предприятий по выплатам за газ составил почти $23 млн и призвал оплатить потраченный газ. Заявление было опубликовано чиновником в Telegram-канале.

В минувшем отопительном сезоне цены на газ выросли в 7 раз по сравнению с ценами 2021-2022 года. Почти 3/4 задолженности по выплатам за отопление приходится на домохозяйства. На фоне резко возросших выплат за отопление в Молдавии прошли митинги с требованием аннулировать долги домохозяйств перед ЖКХ.

«Данная ситуация ставит под угрозу выполнение АО «Молдовагаз» своих контрактных обязательств перед поставщиками, поэтому вынужден обратиться с просьбой к потребителям погасить задолженность за потребленный природный газ», — заявил Чебан.

На всей территории Молдавии, кроме Приднестровья, используется газ госпредприятия Energocom. В октябре 2021 года в Кишиневе договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее в Минэнерго Молдавии заявили об отсутствии планов по разрыву контрактов с «Газпромом».

20 марта министр энергетики Молдавии Парликов не исключил прекращение поставок газа из РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть