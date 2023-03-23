Новак объяснил падение цен на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что падение мировых цен на нефть связано с кризисом в банковской сфере США, скоро они вернутся на прежний уровень. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял. И, конечно, нефтяной рынок на это реагирует. Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила», — сказал Новак.

По его словам, цены на нефть восстановятся в краткосрочной перспективе.

Ранее Новак заявил, что Российская Федерация решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня текущего года включительно.

5 декабря прошлого года вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, он был установлен на уровне $60 за баррель. С этого дня также заработало эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 февраля введен запрет на импорт российских нефтепродуктов, для них также были установлены ценовые лимиты – на уровне $100 и $45 за баррель.

Россия ввела ответные меры на санкции Запада: с 1 февраля 2023 года в России начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, поддержавшие принятие потолка цен.