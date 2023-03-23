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Еврокомиссия назвала новую сумму, необходимую на восстановление Украины

ЕК, Всемирный банк и украинское правительство оценили восстановление Украины в €383 млрд

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Global Look Press

Еврокомиссия, Всемирный банк ООН и украинское правительство оценили восстановление Украины в €383 млрд. Об этом говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

Это вторая оценка стоимости восстановления Украины, первая была проведена спустя несколько месяцев после начала спецоперации России, отметили в Еврокомиссии.

«Согласно новой совместной оценке, опубликованной сегодня правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 411 миллиардов долларов США (что эквивалентно €383 млрд)», — сообщили в ЕК.

В документе уточняется, что оценка приведена с учетом ситуации за 12 месяцев, а именно с 24 февраля прошлого года по 24 февраля 2023 года.

Прямой ущерб зданиям и инфраструктуре, как указано в отчете, составляет более $135 млрд. Больше всего пострадали жилые дома, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также сельское хозяйство, подчеркивается в нем.

Ранее Reuters писал, что Всемирный банк, ЕК и власти Украины оценили стоимость восстановления страны в $411 млрд.

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