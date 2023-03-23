Президент Уганды Мусевени заявил, что его страна может стать первой экономикой мира

Уганда может стать первой экономикой мира при условии грамотного использования сырьевых ресурсов страны. Такое мнение выразил президент восточноафриканской республики Йовери Кагута Мусевени в интервью газете New Vision.

«Эта экономика может быстро стать первой в мире. Сейчас она выходит на уровень среднего дохода, но может легко расти быстрее», — сказал глава государства.

Мусевени также отметил, что Уганда может нарастить прибыль от продажи кофе с $900 млн до $10 млрд. Кроме того, по его словам, на Африканский континент рвутся инвесторы для развития сталелитейной промышленности, чтобы региону не приходилось покупать этот сплав железа с углеродом у Китая, Украины и Индии.

В качестве наиболее перспективных отраслей экономики страны президент Уганды выделил переработку сельскохозяйственной продукции, добычу полезных ископаемых (железная руда, сталь, медь, фосфаты, кобальт, золото, никель, литий и ниобий) и производство лесоматериалов.

Во второй половине января газета Daily Monitor сообщила, что в Уганде впервые в истории ввели в эксплуатацию буровую установку по добыче нефти.