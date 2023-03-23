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Президент Уганды Мусевени заявил, что его страна может стать первой экономикой мира

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Global Look Press

Уганда может стать первой экономикой мира при условии грамотного использования сырьевых ресурсов страны. Такое мнение выразил президент восточноафриканской республики Йовери Кагута Мусевени в интервью газете New Vision.

«Эта экономика может быстро стать первой в мире. Сейчас она выходит на уровень среднего дохода, но может легко расти быстрее», — сказал глава государства.

Мусевени также отметил, что Уганда может нарастить прибыль от продажи кофе с $900 млн до $10 млрд. Кроме того, по его словам, на Африканский континент рвутся инвесторы для развития сталелитейной промышленности, чтобы региону не приходилось покупать этот сплав железа с углеродом у Китая, Украины и Индии.

В качестве наиболее перспективных отраслей экономики страны президент Уганды выделил переработку сельскохозяйственной продукции, добычу полезных ископаемых (железная руда, сталь, медь, фосфаты, кобальт, золото, никель, литий и ниобий) и производство лесоматериалов.

Во второй половине января газета Daily Monitor сообщила, что в Уганде впервые в истории ввели в эксплуатацию буровую установку по добыче нефти.

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