Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доцент РЭУ Перепелкин предупредил о подорожании овощей в России

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин заявил, что стоимость ряда популярных овошей может вырасти весной.

В разговоре с «Прайм» он указал на сезонное подорожание, вызванное логистическими трудностями.

Эксперт предупредил россиян о подорожании картофеля, лука и моркови до 10%. Он считает, что подорожание не будет резким.

Большинство цепочек по импорту товаров налажены к настоящему моменту, поэтому рынок спокойно реагирует на вызовы, оценил ситуацию доцент.

При этом Росстат зафиксировал снижение цен на огурцы в России после аномального роста. Лидером же роста цен, по данным ведомства, среди плодоовощной продукции стали помидоры: они подорожали на 5,76% на отчетной неделе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть