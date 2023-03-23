Доцент РЭУ Перепелкин предупредил о подорожании овощей в России

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин заявил, что стоимость ряда популярных овошей может вырасти весной.

В разговоре с «Прайм» он указал на сезонное подорожание, вызванное логистическими трудностями.

Эксперт предупредил россиян о подорожании картофеля, лука и моркови до 10%. Он считает, что подорожание не будет резким.

Большинство цепочек по импорту товаров налажены к настоящему моменту, поэтому рынок спокойно реагирует на вызовы, оценил ситуацию доцент.

При этом Росстат зафиксировал снижение цен на огурцы в России после аномального роста. Лидером же роста цен, по данным ведомства, среди плодоовощной продукции стали помидоры: они подорожали на 5,76% на отчетной неделе.