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Юрист рассказал о новых правилах обращения с купюрами

Юрист Гусятников заявил, что банки прекратят выдавать грязные купюры и монеты с 1 апреля

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Depositphotos

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в разговоре с агентством «Прайм» отметил, что в России появятся новые правила в отношении банкнот и монет.

С 1 апреля российские банки прекратят выдавать грязные купюры и монеты, если при повреждениях их яркость снизилась более чем на шесть процентов, уточнил юрист.

По его словам, такие банкноты и монеты россияне могут приносить в банки, но те уже не смогут вновь выдать их клиентам.

При этом раньше было запрещено вручать банкноты и монеты, яркость которых снизилась из-за загрязнения на восемь процентов.

Гусятников добавил, что подобные меры помогут в борьбе с сомнительными и неплатежеспособными купюрами и монетами.

В начале марта сообщалось, что летом ЦБ представит модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей летом.

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