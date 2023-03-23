Новые регионы России впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты

Генеральный директор российского Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов заявил, что новые регионы РФ впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты, передает РИА Новости.

Он указал, что президент Росии Владимир Путин поручил выделить в текущем году в рамках бюджетных кредитов дополнительные 300 млрд рублей. По словам гендиректора ФРТ, планируется, что 100 млрд руб. из данной суммы будут направлены Дальневосточному федеральному округу, а 50 млрд. руб. «впервые по механизму ИБК на реализацию инфраструктурных проектов получат новые регионы».

Еще 100 млрд руб. распределят между субъектами РФ на конкурсной основе, а 50 млрд руб. выделят на закупку общественного транспорта, добавил он.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что при координации Минстроя России на сегодняшний день в новых регионах страны восстановлено уже 430 школ и детских садов, более 360 общеобразовательных и дошкольных учреждений будет построено и отремонтировано в этом году.

На прошлой неделе Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, посетившему Мариуполь, о том, как восстанавливают город.