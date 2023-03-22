Экономист Гинько назвал рост курса евро до 83 рублей «последним всплеском спроса»

Рост курса евро до 83 руб. не является трендом, и, скорее всего, представляет из себя «последний всплеск спроса». Об этом RT заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

«Подобный скачок курса является последним всплеском роста спроса на евро. Это не тренд, а, наоборот, его окончание. Эпоха доллара и евро уходит», — отметил Гинько.

По его словам, сейчас евро является достаточно рискованной валютой, так как любые транзакции могут заблокировать по решению Евросоюза и США. Поэтому спрос на эту валюту со стороны физлиц будет только снижаться.

Он добавил, что сейчас появляется тренд на развитие туризма в страны, где есть другие валюты. Например, после открытия Китая туристический поток в этот регион может подняться десятки раз. Кроме того, все меньше товаров закупается из Европы, а внутри страны развивается собственное производство. Поэтому в ближайшие годы в России появятся те товары, которые ранее импортировались.

19 марта руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс» Роман Чечушков заявил, что в марте-апреле 2023 года возможно укрепление курса рубля. Российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-75 руб. к доллару и 76-78 руб. к евро.