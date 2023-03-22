HF: решение Байдена по Аляске помогло России победить в нефтедобыче

Решение президента США Джо Байдена по ограничению разработки месторождений нефти и газа в Арктике помогло России одержать победу в нефтедобыче. Об этом пишет The Heritage Foundation.

Решение Байдена о запрете на разработку нефтегазовых месторождений в Северном Ледовитом океане принесло неожиданную выгоду России. Теперь энергетические компании не смогут вести разработку месторождений на площади около 1,13 млн гектаров, пока следующая администрация или конгресс США не отменят это решение, отметили в публикации.

По данным издания, желание Байдена сосредоточить свое внимание на возобновляемых источниках энергии стало благом для Китая. Речь идет о том, что КНР является основным производителем компонентов для выработки данной энергии. Кроме того, в этой ситуации выигрывает Россия, которая может спокойно добывать ресурсы.

По мнению автора статьи, США могли соперничать с Россий, если бы Байден не встал на сторону экологического лобби. Однако это решение в будущем лишь ослабит Штаты.

19 марта Nihon Keizai писал, что Россия и страны ОПЕК могут спасти цены на нефть при помощи снижения производства топлива. Это может произойти из-за того, что нефтяные котировки обвалились на фоне банковского кризиса в США.