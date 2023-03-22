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Ozon подал апелляцию в Nasdaq из-за решения о принудительном делистинге

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Depositphotos

Российская компания Ozon подала апелляцию из-за решения американской биржи Nasdaq о принудительном делистинге депозитарных акций ретейлера (ADS). Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, Ozon нацелен оставаться публичной компанией и сохранять листинг на Московский бирже. Подчеркивается, что компания продолжить делать все возможное для защиты интересов своих инвесторов.

Согласно сообщению ретейлера, со стороны Ozon не было никаких нарушений правил и процедур биржи. В компании также указали, что при любом развитии событий «решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность и не нарушает ее финансовую устойчивость».

15 марта в пресс-службе интернет-магазина Ozon заявили, что получили уведомление от американской биржи Nasdaq о принудительном делистинге. В тот же день стало известно, что биржа Nasdaq уведомила компании HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг.

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