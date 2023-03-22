Экс-банкир Макдональд назвал Китай уязвимым перед экономикой Европы и потребителями США

Китай уязвим перед европейской экономикой и потребителями в США, что делает Пекин подверженным банковскому кризису. Такое мнение в разговоре с агентством РИА Новости выразил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Китай очень уязвим перед европейской экономикой и американским потребителем», — ответил он на вопрос, окажется ли Китай устойчивым перед банковским кризисом в США.

В то же время бывший банкир назвал Китай страной с «твердыми активами», которые начнут расти в цене в ходе кризиса.

Макдональд отвечал в Lehman Brothers за управление долговыми обязательствами на момент банкротства этой кредитной организации в 2008 году. Lehman Brothers был четвертым по величине инвестиционным банком в Соединенных Штатах Америки. Банкротство этой организации принято считать началом мирового финансового кризиса.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.