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Посол объяснил, почему России трудно вызволить грузы из портов Нидерландов

Посол: РФ трудно вывезти грузы из Нидерландов, так как Гаага ждет сигнала Брюсселя

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Global Look Press

Посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что России сложно вызволить предназначавшиеся для транспортировки в Москву грузы из голландских портов, передает РИА Новости.

«...Застряли здесь, в Голландии, по нашим оценкам, порядка 42 тысяч тонн таких транзитных грузов, которые предназначались для России <..> до сих пор находятся здесь, в частности в порту Роттердама», — рассказал дипломат журналистам.

По словам Шульгина, причина заморозки грузов связана с проволочками в работе таможенных служб Нидерландов, ведущей нарочито скрупулезные проверки на предмет соблюдения законодательства ЕС.

«Мы, конечно, пытаемся отслеживать эти моменты, но честно скажу, повлиять нам здесь сложно на вызволение этих грузов, потому что Гаага в данном случае действует несамостоятельно», — заявил Шульгин и пояснил, что в этом вопросе нидерландские власти «ждут сигнала от Брюсселя».

Ранее сообщалось, что Нидерланды не смогли запретить судну с российской нефтью зайти в порт Роттердама.

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