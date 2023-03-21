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Еврокомиссия подозревает Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства ЕС

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Twin Design/Shutterstock

Еврокомиссия подозревает компанию по производству энергетических напитков Red Bull в незаконном сговоре и нарушении норм антимонопольного законодательства Европы, в офисе корпорации прошел обыск. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Австрийского агентства печати.

«В понедельник в офисе компании провели обыск представители европейских структур при участии сотрудников Федерального агентства по конкуренции Австрии. Во вторник Еврокомиссия открыла официальное расследование в отношении Red Bull. В самой корпорации подтвердили факт обыска и отказались от дальнейших комментариев», — следует из материала.

Cамым известным из напитков компании является одноименный энергетик. Red Bull широко известен как спонсор и организатор многочисленных спортивных соревнований в автоспорте, велоспорте, сноубординге, мотоспорте, киберспорте, футболе и других видах.

Как ранее сообщал «Газета.Ru» психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 МЕДСИ в Отрадном Станислав Грувман, если водитель постоянно употребляет за рулем энергетические напитки, подбадривая себя таким образом во время поездки, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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