В Молдавии заявили, что заинтересованы в более приемлемых ценах на газ из России

Правительство Молдавии захотело изменить условия поставок газа в страну российской компанией «Газпром». Глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов объяснил, что сейчас стоимость топлива, который РФ поставляет в Молдавию, почти сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе. Слова министра передало агентство ТАСС.

«Мы не отказываемся от возможности закупок газа у «Газпрома» для правого берега Днестра, но для этого необходимы более приемлемые цены со стороны российского газового холдинга. На данный момент они не сильно отличаются от предложений «Энергокома» [государственная компания, которая закупает газ в Европе, — «Газета.Ru»]», — сказал министр.

По словам Парликова, поставляемый российской компанией газ поступает в Молдавию по цене чуть более $1 тыс. за тысячу кубометров.

Кроме того, министр уточнил, что власти Молдавии заинтересованы в закупках национальной компанией «Молдовагаз» топлива в первую очередь у «Энергокома», который уже сформировал большие резервы.

Ранее из-за резкого прекращения поставок из России в зимний период правобережная Молдавия полностью переключилась на экспорт газа из Евросоюза. При этом топливо, поставляемое «Газпромом», перенаправлялся в приднестровский регион, чтобы продемонстрировать независимость Кишинева от поставок газа из России.