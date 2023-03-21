Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Economist: ВСУ не могут использовать Starlink для атаки дронов на новые регионы РФ

Economist: Starlink блокирует работу используемых ВСУ терминалов в новых регионах России

close
100%
Wandering-coder

Спутниковая система Starlink блокирует свои терминалы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, из-за чего Вооруженные силы Украины не могут использовать их для запуска беспилотных летательных аппаратов в российском тылу. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

«Starlink теперь прибегает к геозонированию, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями <…>, но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час», — пишет автор статьи.

По словам источника издания, в такой ситуации ВСУ приходится использовать более дорогие системы связи.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.

В начале февраля глава SpaceX Илон Маск заявлял, что не допустит эскалации конфликта на Украине и начала третьей мировой войны. Маск отметил, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, она не должна использоваться для эскалации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть