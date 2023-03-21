Economist: ВСУ не могут использовать Starlink для атаки дронов на новые регионы РФ

Спутниковая система Starlink блокирует свои терминалы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, из-за чего Вооруженные силы Украины не могут использовать их для запуска беспилотных летательных аппаратов в российском тылу. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

«Starlink теперь прибегает к геозонированию, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями <…>, но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час», — пишет автор статьи.

По словам источника издания, в такой ситуации ВСУ приходится использовать более дорогие системы связи.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.

В начале февраля глава SpaceX Илон Маск заявлял, что не допустит эскалации конфликта на Украине и начала третьей мировой войны. Маск отметил, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, она не должна использоваться для эскалации.