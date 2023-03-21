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Минфин Германии предложил уменьшить поддержку бюджетов регионов из-за нехватки денег

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Markus Schreiber/AP

Министерство финансов Германии заявило о необходимости сократить поддержку бюджетов регионов страны, так как финансовое положение федерального правительства не в лучшем состоянии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление заместителя министра финансов Луизы Хельшер.

«Финансовое положение федерального правительства за последние годы значительно ухудшилось по сравнению с ситуацией в регионах», — отметила Хельшер.

По ее словам, федеральный бюджет Германии по итогам прошлого года потратил большие объемы средств на поддержку предприятий и потребителей, которые пострадали от последствий энергетического кризиса. В итоге, бюджет оказался дефицитным на €129,3 млрд. В свою очередь, регионы и муниципалитеты закончили год с профицитом в размере €12,4 млрд и €8,8 млрд.

6 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от российского газа не остались без последствий.

До этого премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия может столкнуться с ростом экстремистских настроений из-за экономических проблем, связанных с энергетическим кризисом.

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