Финансист Соловий: россияне могут получать по 100 тыс. рублей в месяц при помощи капитала

Для получения дохода в размере 100 тыс. рублей в месяц россиянам надо иметь вклад как минимум на 12-13 млн рублей. Об этом РИА Новости заявил финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий.

«Например, сегодня лучшие предложения банков составляют 9–10% годовых. При таких ставках рассчитывать на ежемесячный доход в 100 тысяч рублей можно, имея 12–13,3 миллиона рублей. Правда, банковские депозиты далеко не самый удачный способ приумножения средств, потому что даже не перекрывают инфляцию», — отметил Соловий.

По его словам, есть и другие способы получения хорошего дохода. Например, можно вложиться в облигации российских компаний, так как вливания в зарубежные активы сейчас достаточно затруднительны и опасны из-за геополитических рисков. В любом случае, доходность от ценных бумаг российских компаний составляет около 10-13% годовых. Если же обратить внимание на лизинговые компании, то в этом случае доходность может достигать 18-19%. В этом случае для дохода в 100 тыс. рублей достаточно иметь чуть более 7 млн рублей.

Он добавил, что ставки в 14-19% предлагают и микрофинансовые организации. Однако эти вложения не защищены Агентством по страхованию вкладов. Последний вариант для инвестирования — различные инвестиционные площадки, где инвестор за определенную сумму покупает долю и получает с нее проценты. Несмотря на то, что тут доходность выше, чем в облигациях, компании-заемщики на таких площадках не очень надежны.

6 марта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что ЛДПР направила в правительство предложение продлить на этот год норму, которая освобождает граждан от уплаты налога с процентов по вкладам.