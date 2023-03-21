В Госдуме предложили предоставить кабмину право устанавливать предел цен на отдельные товары

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили наделить правительство РФ правом установки предельно допустимых розничных цен на отдельные непродовольственные товары, передает RT со ссылкой на соответствующий законопроект и пояснительную записку к нему. Парламентарии напомнили о ситуациях, когда резкий спрос на ряд позиций оборачивался необоснованным взлетом цен.

«Законопроектом предлагается в целях стабилизации розничных цен на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации предоставить правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные непродовольственные товары», — говорится в пояснительной записке.

Также депутаты отметили, что сегодня у кабмина есть право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов на срок не более 90 дней. Власти могут использовать такую меру для стабилизации обстановки в продовольственном секторе при резком удорожании продукции.

Ранее Минпромторг обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на желание российских поставщиков угля изменить цены на коксующийся уголь для российского рынка вслед за мировыми.