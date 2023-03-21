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В Госдуме предложили предоставить кабмину право устанавливать предел цен на отдельные товары

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили наделить правительство РФ правом установки предельно допустимых розничных цен на отдельные непродовольственные товары, передает RT со ссылкой на соответствующий законопроект и пояснительную записку к нему. Парламентарии напомнили о ситуациях, когда резкий спрос на ряд позиций оборачивался необоснованным взлетом цен.

«Законопроектом предлагается в целях стабилизации розничных цен на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации предоставить правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные непродовольственные товары», — говорится в пояснительной записке.

Также депутаты отметили, что сегодня у кабмина есть право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов на срок не более 90 дней. Власти могут использовать такую меру для стабилизации обстановки в продовольственном секторе при резком удорожании продукции.

Ранее Минпромторг обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на желание российских поставщиков угля изменить цены на коксующийся уголь для российского рынка вслед за мировыми.

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