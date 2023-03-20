Глава Еврогруппы Донохо заявил, что ЕС сможет найти выход в условиях нестабильности

Евросоюз (ЕС) сможет найти выход и свой путь в условиях глобальной нестабильности. Об этом в интервью немецкому журналу Spiegel заявил президент Еврогруппы, министров финансов еврозоны Паскаль Донохо.

«Частота экономических потрясений в последние годы ускорилась. Но восстановление после этих потрясений сильнее, чем люди в настоящее время хотят признать», — отметил Паскаль.

6 марта газета «Известия» писала, что рост цен на овощи по всему миру стал бить все возможные рекорды. Несмотря на то, что причины роста цен могут быть разными, кризис цепочек поставок, который начался в эпоху коронавируса, может усилиться и в будущем ситуация только сильнее осложнится.

До этого обозреватель Anadolu Ата Уфук Шекер писал, что Европа должна принять меры для резкого сокращения потребления природного газа, чтобы пережить зиму 2024 года. Показатель должен быть снижен на 13-26%.

Ранее издание Delfi писало, что жители Литвы больше не ездят на заработки в Европу из-за того, что уже не получится заработать на разнице между зарплатами и стоимостью жизни в европейском регионе и у себя на родине.