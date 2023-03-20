Дерипаска предрек возможный крах швейцарского банка UBS вслед за Credit Suisse

Предприниматель Олег Дерипаска в Telegram-канале написал, что существует возможность падения банка UBS вслед за Credit Suisse из-за того, что Швейцария отошла от политики нейтралитета.

«Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Этих, я думаю, да. Уже, я думаю, в скором времени увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их и так когда-то закрытых банковских институтов», — отметил Дерипаска.

По его словам, Швейцария много сотен лет сохраняла нейтралитет ко всему и накапливала средства. Однако в последние годы по указу из США начала проводить активную санкционную политику.

Он добавил, что приобретение Credit Suisse банком UBS не сможет остановить банковский кризис. Все это происходит из-за высоких ставок Федеральной резервной системы, которые серьезно усложняют обслуживание гигантского долга США, который уже выше $32 трлн.

14 марта Дерипаска заявил, что банкротство самого крупного регионального американского банка — Silicon Valley Bank — стало бы действительно «большим событием», если бы не две проблемы, остроту которых США еще предстоит ощутить.