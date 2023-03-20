Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дерипаска предрек возможный крах швейцарского банка UBS вслед за Credit Suisse

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Предприниматель Олег Дерипаска в Telegram-канале написал, что существует возможность падения банка UBS вслед за Credit Suisse из-за того, что Швейцария отошла от политики нейтралитета.

«Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Этих, я думаю, да. Уже, я думаю, в скором времени увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их и так когда-то закрытых банковских институтов», — отметил Дерипаска.

По его словам, Швейцария много сотен лет сохраняла нейтралитет ко всему и накапливала средства. Однако в последние годы по указу из США начала проводить активную санкционную политику.

Он добавил, что приобретение Credit Suisse банком UBS не сможет остановить банковский кризис. Все это происходит из-за высоких ставок Федеральной резервной системы, которые серьезно усложняют обслуживание гигантского долга США, который уже выше $32 трлн.

14 марта Дерипаска заявил, что банкротство самого крупного регионального американского банка — Silicon Valley Bank — стало бы действительно «большим событием», если бы не две проблемы, остроту которых США еще предстоит ощутить.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть