Цены на нефть марки Brent упали ниже $71 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures впервые с 20 декабря 2021 опустились ниже $71 за баррель.

Понижение цен на нефть началось в 8:58 по московскому времени. За час цены на нефть опустились с $72,18 до $70,63 в 10:07, по московскому времени, после чего начался умеренный рост цен.

Стоимость майских фьючерсов WTI неуклонно падает с 4:25 по московскому времени и, по данным на 10:05 мск, опустилась до $64,58 за баррель, после чего пошла вверх.

15 марта цены на нефть на мировых рынках за полчаса упали до уровня 21 декабря 2022 года, опустившись ниже $76 за баррель.

Цены на нефть продолжают падать несмотря на то, что страны ОПЕК+ существенно снизили совокупный объем добычи — несколько месяцев подряд он находится на уровне почти на 3 млн баррелей в сутки ниже, чем в августе 2022 года.