Таможня КНР: Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай в январе

Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай в январе 2023 года по объему экспорта и в сжиженном виде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню КНР.

Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд куб. м. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков - Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), Австралию (1,9 млрд куб. м).

В январе «Газпром» поставил по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Кроме того, суммированы еще 770 млн куб. м поставок СПГ.

Общий импорт в январе этого года вырос к январю прошлого 2022 на 1% — до 11,3 млрд куб. м.

В январе 2023 года КНР импортировала 5,210 млн тонн СПГ — на 7% больше в сравнении с 4,864 млн т в январе 2022-го.

Ранее сообщалось, что стоимость поставок трубопроводного газа из России в КНР в 2022 году выросла в 2,6 раза.

По данным вице-премьера РФ Александра Новака, поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР в январе достигли рекордных показателей в 15,5 млрд кубометров по итогам прошлого года.