Дерипаска призвал избавиться от кабальных кредитов, которые «загонят экономику РФ в кризис»

Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале призвал к снижению процентных ставок в России, так как кабальные кредиты госбанков могут загнать экономику страны в кризис.

«Пора снижать ставки, хватит издеваться над здравым смыслом. Кабальные кредиты госбанков загонят нашу экономику в серьезный кризис. Опомнитесь, в Китае ставки почти в 2 раза ниже, чем у нас. И у них 5-процентный рост в экономике и в доходах населения», — отметил Дерипаска.

По его словам, в России нет содержательного экономического роста уже 12 лет. Примерно столько же падают и реальные доходы населения. Поэтому не совсем понятно, зачем нужно постоянно поднимать процентные ставки, если эта политика на Западе потерпела крах.

Он добавил, что свое слово во всей сложившейся экономической ситуации еще не сказал Китай. Например, КНР может отмстить Штатам и подорвать их экономику, начав продавать казначейские бумаги министерства финансов США.

15 марта Дерипаска назвал «агонией» ситуацию, которая недавно развернулась в финансовом секторе США, и призвал российские власти принять во внимание последствия. По его словам, необходимо «помнить», что недавние события в финансовом секторе США были обусловлены именно действиями Федрезерва по подъему ставок.